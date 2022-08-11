استهداف مراكب الصيادين والمزارعين شمال وجنوب قطاع غزة

استهدفت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 11/8/2022، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال محافظة غزة.

وذكر شهود عيان، أن زوارق الاحتلال الحربية المتمركزة في عرض بحر القطاع فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على بعد أربعة أميال بحرية تجاه مراكب الصيادين ولاحقتهم في بحر شمال غرب غزة وأجبرتهم على مغادرته.

وفي السياق ذاته، فتحت قوات الاحتلال، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه أراضي المواطنين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد الشهود، أن جنود الاحتلال المتواجدين في المواقع العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل أطلقت النار بشكل مباشر صوب المزارعين وأراضيهم في بلدة الفخاري شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف أن المزارعين غادروا أراضيهم خوفاً على حياتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد فتح نيران أسلحتها بشكل شبه يومي صوب أراضي ومنازل المواطنين القريبة من السلك الفاصل شرق القطاع.

كما أطلقت قوات الاحتلال، النار صوب رعاة الأغنام شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي الفاصل فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدد من رعاة الأغنام في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي المحافظة.

وأضافوا أن الرعاة غادروا المكان خشيةً على أرواحهم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.