الاحتلال يواصل اعتقالاته بحق قادة وكوادر الجهاد في الضفة

تواصل قوات الاحتلال شن حملة الاعتقالات المسعورة بحق قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة.

فقد اعتقلت القيادي داود عيسى حمدان شواورة (41 عاماً) من محافظة بيت لحم الثلاثاء الماضي، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، قبل أن تقوم باقتياده إلى جهة مجهولة. وكان قد أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وهو شقيق المحررين أيمن ومحمد، وأحد أبطال معركة الإضراب عن الطعام عام 2015م.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر حكيم أحمد فقها (26 عاماً)، بعد استدعائه للمقابلة في مركز سالم الاحتلالي أمس الأربعاء، وكان قد أمضى عامين في سجون الاحتلال، وتعرض للاعتقال لدى أجهزة أمن السلطة، في نهاية ديسمبر 2021م، حيث أمضى أسبوعين في سجونها.

واعتقلت المحرر أنس طالب سعيد الأشقر (26 عاماً) من بلدة صيدا قضاء طولكرم، وكان قد أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وهو شقيق الشهيدين المجاهدين رامي وسعيد الأشقر من مجاهدي سرايا القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر مراد محمد سعيد فشافشة (33 عاماً) من قرية جبع قضاء جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة نابلس. وكان فشافشة قد أمضى ما يزيد عن 6 سنوات في سجون الاحتلال على عدة فترات اعتقالية، وخاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام في مايو 2020م، ضد الاعتقال الإداري.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بحق قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة، حيث صعَّدت من حملتها عقب معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس في قطاع غزة لثلاثة أيام متواصلة.