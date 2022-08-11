إحصائية: زيادة أعداد المهاجرين لـ "إسرائيل" من أوكرانيا وروسيا

استقبلت دولة الاحتلال 12175 مهاجرا جديدا من أوكرانيا و 1889 مهاجرا من روسيا بين 24 فبراير/شباط و 31 يوليو.

وقالت مواقع عبرية، إن " أكثر من 31000 شخص هاجروا من أوكرانيا وروسيا إلى إسرائيل منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط المنصرم، وهي زيادة هائلة عن فترة مماثلة قبل الحرب، حيث استقبلت إسرائيل 12175 مهاجرا جديدا من أوكرانيا و 18891 مهاجرا من روسيا بين 24 فبراير/شباط و 31 يوليو/تموز المنصرم

ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي التابع للاحتلال "الإسرائيلي"، نقلاً عن بيانات من وزارة الهجرة والاستيعاب يعتبر هذا أعلى بنسبة 318 في المئة من فترة مماثلة في عام 2019 عندما وصل ما يقرب من 10000 مهاجر من البلدين.