حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والاحتلال يزعم ضبط أسلحة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" 11 مواطناً من الضفة المحتلة، بينهم طفلان شقيقان.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: محمد فواز المشايخ، ومالك جمال محمد علان، ومجدي مصطفى علي أبو عمر من منطقة الجداول في بيت جالا غرب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال مجدي أبو عكر، وحمزة عبد العزيز أبو سرور، من مخيم عايدة شمالا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، من قرية المغير، الطفلين الشقيقين محمود علاء الحج محمد (15 عاما)، ومحمد (14 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويهما، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مراد محمد سعيد فشافشة، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدينة نابلس.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: المحرر جهاد محمد سليم خريوش (24 عاما) من مخيم طولكرم، والمحرر أنس طالب سعيد الأشقر (26 عاما) من بلدة صيدا، ومحمود مجاهد من بلدة زيتا.