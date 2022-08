فيديو وتفاصيل جديدة حول مقتل سلمى فتاة الزقازيق الشرقية.. فيديو مقتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت، بعد حادثة مقتل نيرة أشرف على يد زميلها في الجامعة في الأشهر الماضية، إذ تفاجأت مصر بجريمة جديدة ومطابقة لجريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف، إذ أقدم طالب على قتل زميلته المتفوقة في الجامعة في منطقة الزقازيق في الشرقة في جمهورية مصر العربية، وهو ما ثار غضب واستياء واستنكار الجمهور المصري، بشكل عام، حتى وصلت الإدانة إلى الجمهور في جميع الدول العربية، مطالبين بفرض أقصى العقوبات عليه حتى يكون رادع لغيره من الذين يفكرون على الاقدام على مثل هذه الأفعال المجرمة.

ويبحث الناي في مصر والوطن العربي عن، فيديو وتفاصيل جديدة حول مقتل سلمى فتاة الزقازيق الشرقية.. فيديو مقتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت، إذ أقدم شاب على قتل طالبة جامعية في محافظة الشرقية، بعد أن سدد لها عدة طعنات قاتلة في مدخل إحدى العمارات بالزقازيق، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليه بالقرب من الجثة، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق، لذلك نرفق لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فيديو جديد مقتل فتاة الزقازيق، لأن الملايين يبحثون عن هذا الفيديو.

#Egypt :Outrage & anger once again over killing of another young woman studying at university by a fellow student-Salma Bahgat was stabbed 17 times in city of Zagazig - video of killing posted online- renews heated debate on male violence against women #سلمى_بهجت #فتاة_الزقازيق pic.twitter.com/p9QrUmBS4x