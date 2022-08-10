فيديو وتفاصيل جديدة حول مقتل سلمى فتاة الزقازيق الشرقية.. فيديو مقتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت، بعد حادثة مقتل نيرة أشرف على يد زميلها في الجامعة في الأشهر الماضية، إذ تفاجأت مصر بجريمة جديدة ومطابقة لجريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف، إذ أقدم طالب على قتل زميلته المتفوقة في الجامعة في منطقة الزقازيق في الشرقة في جمهورية مصر العربية، وهو ما ثار غضب واستياء واستنكار الجمهور المصري، بشكل عام، حتى وصلت الإدانة إلى الجمهور في جميع الدول العربية، مطالبين بفرض أقصى العقوبات عليه حتى يكون رادع لغيره من الذين يفكرون على الاقدام على مثل هذه الأفعال المجرمة.

فيديو جديد مقتل فتاة الزقازيق

ويبحث الناي في مصر والوطن العربي عن، فيديو وتفاصيل جديدة حول مقتل سلمى فتاة الزقازيق الشرقية.. فيديو مقتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت، إذ أقدم شاب على قتل طالبة جامعية في محافظة الشرقية، بعد أن سدد لها عدة طعنات قاتلة في مدخل إحدى العمارات بالزقازيق، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليه بالقرب من الجثة، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق، لذلك نرفق لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فيديو جديد مقتل فتاة الزقازيق، لأن الملايين يبحثون عن هذا الفيديو.

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الواقعة حدثت في مدخل عمارة سكنية، قريبة من محكمة الزقازيق داخل منطقة الحلقة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة في الحال شاب يقتل طالبة إعلام بـ 15 طعنة المعلومات الأولية pic.twitter.com/fchkn29EVZ — الشاعر البستانى راوى الزهور (@bos_tany) August 9, 2022

#Egypt :Outrage & anger once again over killing of another young woman studying at university by a fellow student-Salma Bahgat was stabbed 17 times in city of Zagazig - video of killing posted online- renews heated debate on male violence against women #سلمى_بهجت #فتاة_الزقازيق pic.twitter.com/p9QrUmBS4x — sebastian usher (@sebusher) August 10, 2022

فيديو مقتل فتاه الشرقيه.. فيديو الزقازيق

ويبحث الملايين فيديو مقتل فتاه الشرقيه.. فيديو الزقازيق، إذ إن المعلومات تفيد بأنه كان يريد الزواج منها وهي رفضت ذلك، وهو ما أدى إلى حدوث موجة غضب لديه ودفعه إلى قتلها ب16 طعنة حتى الموت، في فيدو صادم وجريمة مروعة أذهلت العالم من بشاعتها، لهذا ستلجأ السلطات المصرية والنيابة العامة بإلقاء أقسى العقوبات على مرتكب هذه الجريمة حتى يكون عبرة لغيره.

كنت أتمنى أن لا يحاكم إسلام قاتل سلمى فتاة الزقازيق بدون أن يحاكم معه كل من برر وتعاطف مع قاتل نيرة أشرف، من سوقوا لفكرة التعاطف مع الجاني وشيطنة الضحية. — Amr Salama (@amrmsalama) August 9, 2022

حادث مأساوي.. شخص يقتل فتاة أمام المارة بالقرب من محكمة الزقازيق،، pic.twitter.com/NqiiFIwU6J — مهندس أحمد (@S8vmz1p0HaoA7A7) August 9, 2022

فيديو مقتل فتاة الزقازيق- القصة الكاملة لمقتل فتاة الشرقية

ويهتم الناس بشكل عام في مشاهدة مقاطع الجريمة والقتل فهذه عبارة عن فطرة بالنسبة إليهم، إذ لاحظنا ملايين البحث على، فيديو مقتل فتاة الزقازيق- القصة الكاملة لمقتل فتاة الشرقية، إذ أثارت جريمة مقتل طالبة الزقازيق سلمى بهجت، غضبا واسعا في مصر، كونها قتلت بطريقة تشبه كثيرا واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف قبل أسابيع، وأقدم إياد محمد، الصديق المقرب من إسلام محمد طرطور قاتل الطالبة سلمى بهجت، روى تفاصيل جديدة عن طبيعة العلاقة التي كانت تربط صديقه بالمجني عليها، وسنرفق لكم، فيديو وتفاصيل جديدة حول مقتل سلمى فتاة الزقازيق الشرقية.. فيديو مقتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت.