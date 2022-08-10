بكر لـ "فلسطين اليوم": لليوم الثاني انقطاع الاتصال بمركب على متنها صيادين جنوب قطاع غزة

أكد منسق لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي في غزة، زكريا بكر، اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، أن إنه لليوم الثاني على التوالي قطع الاتصال بمركب صيد على متنها صيادين اثنين من عائلة النجار جنوب قطاع غزة.

وأشار بكر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن مركب الصيد توجه نحو بحر رفح جنوب قطاع غزة منذ مساء أول أمس، وتم قطع الاتصال معه، ولم يعد حتى اللحظة.

وقال بكر: " أن مصير الصيادين مجهول حتى اللحظة، ولا معلومات عن مكانهما في البحر".

وكان رئيس لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة زكريا بكر، قال أمس اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022: إنه تم فقدان الاتصال بمركب صيد على متنها صيادين اثنين من عائلة النجار في بحر خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار بكر في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن الصيادين أبحرا مساء أمس الاثنين بمركبهما في عرض بحر خانيونس لممارسة هواية الصيد، ومن المفترض أن يعودا الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، إلا إنهما لم يعودا حتى اللحظة، وتم فقد الاتصال بهما.