بدء امتحانات الشامل اليوم

بدأت جامعة البلقاء التطبيقية فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الصيفية 2022 من صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة حتى يوم الأربعاء الموافق 17/8/2022.

وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات النظرية، حيث من المتوقع أن يتقدم لهذه الامتحانات (7304) طالب وطالبة من (50) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم (211) طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان وفقاً للخطط القديمة.

ومن المتوقع أن يتقدم للورقة الأولى (5707) طالب وطالبة، وللورقة الثانية يوم السبت الموافق 13/8/2022م (5757) طالب وطالبة، وللورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 16/8 و17/8/2022م (6581) طالب وطالبة.

وأضاف العجلوني بأن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ (143) برنامجا دراسيا، منها (92) برنامجا على الخطط الجديدة، من بينها (11) برنامجاً تقنياً جديداً من ضمن التخصصات التي استحدثتها الجامعة في السنتين الماضيتين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية سيتقدم الطلبة بموجبها للامتحان لأول مرة، و(51) برنامجا على الخطط القديمة، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل.

واعتمدت الجامعة (18) قاعة للامتحان النظري موزعة على (14) مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من (300) موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.

وقد فرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومن معالجة نتائج الامتحانات العملية وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد عقدت خلال الفترة من 20/7/2022م ولغاية 27/7/2022م، وتقدم إليها (5135) طالبا وطالبة.

وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الحالية قبل نهاية الشهر الحالي بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.