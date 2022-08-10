كورتوا يحفز جماهير ريال مدريد

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، في كأس السوبر الأوروبي.



ويلتقى ريال مدريد مع فرانكفورت، على لقب كأس السوبر الأوروبي، مساء يوم الأربعاء، على الملعب الأولمبي فى مدينة هلسنكي الفنلندية.



وكتب كورتوا عبر حسابه على "إنستجرام": "بداية الموسم الجديد، باللعب من أجل لقب يمثل تحديًا".



وأضاف: "نحن مستعدون لنهائي آخر".



ويأمل ريال مدريد، الحصول على بطولة السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه ليُعادل رقم ميلان وبرشلونة، بعد أن توج باللقب في أربع مناسبات، أعوام (2002، 2014، 2016، 2017).