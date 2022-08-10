عليان يهاتف عوائل شهداء نابلس

هاتف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى د. جميل عليان مساء أمس، عوائل الشهداء إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، من محافظة نابلس، والذين ارتقوا إلى علياء المجد والخلود صباح أمس الثلاثاء برفقة الشهيد حسين طه.

ونقل عليان تعازي الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد أبو طارق النخالة، وكوادر حركة الجهاد الإسلامي لأسر الشهداء، سائلًا المولى عز وجل أن يربط على قلوب ذوي الشهداء في هذا الفقد الصعب والأليم، مبرقًا بالتحية لجماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد التي خرجت عن بكرة أبيها لتشييع الشهداء الأبطال، في صورة واضحة لتبني الجماهير لخيار الشهداء في المقاومة والجهاد.

وأشار عليان خلال الاتصال الهاتفي أن الشهداء اختاروا المقاومة حتى اللحظة الأخيرة، وأن العدو الصهيوني قرر بذل كل جهد ممكن لاغتيال القائد النابلسي رحمه الله تعالى، وقد كتب الله له أن ينجو من عدة محاولات اغتيال، موضحًا أن الشهادة هي اصطفاء الله تبارك وتعالى لعباده المخلصين.

وأضاف عليان أن الوفاء الحقيقي للشهيد القائد إبراهيم النابلسي وإخوانه الشهداء يكون بالحفاظ على خيارهم وهو خيار المقاومة واحتضان رفاق دربهم من المقاومين، وهذا واجب على كل أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد، مؤكدًا أن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى الوفية لدماء الشهداء الطاهرة، بالاستمرار على نهجهم في مقاومة هذا الاحتلال بكافة الطرق والوسائل، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء وأن يجعلهم شفعاء لذويهم، وأن يربط على قلوب أسرهم وأن يجمعهم في الفردوس الأعلى.