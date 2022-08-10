وفد الجهاد يزور عائلة الأسيرين دعدس في نابلس

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي مساء أمس الثلاثاء عائلة الأسيرين رياض وأحمد دعدس بمخيم عسكر في نابلس المحتلة.

وقال المحرر ماهر الأخرس في كلمة له إن الزيارة تأتي لمؤازرة أهالي الأسرى وإسنادهم، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني سينتصر بهؤلاء الرجال، مشيراً إلى أن الشهداء والأسرى يمثلون الشعب الفلسطيني وعلى الجميع أن يكون عونا وسندًا لهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حملة الزيارات التي تنظمها حركة الجهاد الإسلامي لعوائل الأسرى والشهداء والجرحى في محافظات الضفة الغربية المحتلة وفاءً لهم ولتضحياتهم على طريق استعادة حقنا والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

يذكر أن الأسير رياض دعدس قد أمضى 8 أشهر من الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال دون إصدار حكمًا بحقه، وشقيقه الأسير أحمد معتقل منذ 4 أيام حيث يقبع في التحقيق كما أفادت عائلته.