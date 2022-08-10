مليون دولار خسائر "الزراعة" خلال العدوان على غزة

أظهرت إحصائية رسمية أولية حجم الخسائر التي تعرض لها قطاع الزراعة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

وقالت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، الثلاثاء، إن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن قيمة الأضرار الزراعية التي سببها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغت ما يقارب مليون دولار".

وأضافت "أن الأضرار لحقت في جميع القطاعات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولفتت إلى أن "الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي بلغت 600 ألف دولار، فيما خسائر الإنتاج النباتي 300 ألف دولار، وخسائر الإنتاج الحيواني 150 ألف دولار، وقطاع المياه والأراضي 150 ألف دولار".

وزادت: "تقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ400 ألف دولار، والتي تأثرت منها جميع القطاعات الزراعية، حيث تتمثل بعدم قدرة وصول المزارعين لمنشآتهم وتسويق منتجاتهم".

وعلى مدار ثلاثة أيام، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على غزة، وردت عليه حركة الجهاد برشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه مواقع إسرائيلية محاذية للقطاع، قبل أن يتم التوصل إلي اتفاق مساء الأحد على وقف العدوان الإسرائيلي بوساطة مصرية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن "استشهاد" 46 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني من أوضاع متدهورة للغاية في غزة، حيث تحاصر إسرائيل القطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.