طقس فلسطين: أجواء حارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الأربعاء 10/8/2022، يكون حاراً نسبيا إلى حار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة، فيكون الجو حارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.