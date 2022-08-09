سعر الدولار في سوريا الأربعاء 10 أغسطس 2022- سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم، لا يمر وقت طويل دون أن يبحث الناس في سوريا عن أسعار العملات الأجنبية في بلادهم مقابل الليرة السورية، خاصة الدولار الأمريكية واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، وذلك بالاطلاع عبر شاشات التداول المالية سواء في البلد أو عبر شاشات التداول العالمية، كون أسعار العملات من أهم ما يبحث عنه السوريون على مدار الساعة، فارتفاع سعر العملة الوطنية تمثل استقرار أوضاع الدولة الاقتصادية، والعكس صحيح.
سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء في السوق السوداء
ويبحث المواطنون في سوريا، سعر الدولار في سوريا الأربعاء 10 أغسطس 2022- سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم، لأن سعر العملات يتغير في البلاد وفق الأحداث الجارية والمتسارعة التي تشهدها البلاد في تؤثر على ارتفاع أو انخفاض العملات في أي بلد كانت، لهذا يبحث العديد من الفئات في سوريا عن ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء في السوق السوداء، إذ ظل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 4230 ليرة للشراء، و4270 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.
#أسعار_العملات الأجنبية والذهب مقابل الليرة السورية من #راديو_الكل.— Radio AlKul - راديو الكل (@RadioAlKul) August 9, 2022
ليوم الثلاثاء 09-08-2022 تحديث الساعة 11:35 بتوقيت دمشق | سوريا
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سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
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#الليرة_السورية مستقرة عند 4200 ليرة مقابل #الدولار، و #الذهب يُحافظ على سعره في أسواق #دمشق#صوت_العاصمة #سعر_الصرف #الليرة_اليوم #سوريا pic.twitter.com/1jtjGp7z8w— صوت العاصمة (@damascusv011) August 8, 2022
سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022
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