سعر الدولار في سوريا الأربعاء 10 أغسطس 2022- سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

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سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء في السوق السوداء

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سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

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سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

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