السيسي وأمير قطر يبحثان آخر التطورات في غزة والمستجدات الإقليمية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إذ بحثا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية، والتطورات في قطاع غزة

وخلال الاتصال، تم أيضا بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي.

كما تم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده حالياً أطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في إطار صون الأمن القومي العربي.

من جانبه، أكد الرئيس المصري الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وذلك في إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير.

وبدوره، ثمّن أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وأعرب عن تقديره العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس السيسي، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين المقاومة والاحتلال وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.