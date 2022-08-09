"فيرنر" يوقع عقداً جديداً مع ناديه السابق

وقّع الألماني تيمو فيرنر لاعب تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء 09 أغسطس 2022، عقد انتقال إلى صفوف لايبزيج الألماني.

وخرج فيرنر (26 عامًا) من حسابات مدربه توماس توخيل، خاصة بعد التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينج.

وفقًا للتقارير، تم شراء فيرنر مقابل 20 مليون يورو (بما في ذلك المكافآت) للعودة للعب في لصفوف ناديه السابق لايبزيج.

ووصل اللاعب إلى ألمانيا، مساء أمس الإثنين، ليخضع للفحوصات الطبية اليوم، ويكمل صفقة انتقاله لصفوف ناديه السابق لايبزيج.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "وقع تشيلسي ولايبزيج عقود صفقة تيمو فيرنر، ومن المقرر أن تتم الصفقة مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت".

وفشل فيرنر في إدراك إمكاناته في تشيلسي حيث سجل 23 هدفًا في 89 مباراة بجميع المسابقات بالإضافة إلى 4 أهداف فقط في الدوري العام الماضي، بعد أن شارك في 15 مباراة فقط.