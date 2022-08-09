إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في قريتي حوسان وتقوع بمحافظة بيت لحم في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، بشكل كثيف خلال المواجهات في القريتين، ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق.

وهدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، منزلاً مأهولاً في منطقة المنشية قرب بلدة تقوع، جنوب بيت لحم في الضفة المحتلة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن المنزل يعود للمواطن أمين الرجبي وتبلغ مساحته 100 متر مربع، وقد هدمه الاحتلال بدعوى عدم الترخيص.

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية "إسرائيلية" قديمة فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية، بذرائع واهية تهدف إلى تهجير المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم.