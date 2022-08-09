الزراعة تعلن عن خسائر القطاع الزرعي خلال العدوان على غزة

أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، التقرير الأولى لخسائر القطاع الزراعي خلال عدوان (أغسطس 2022).

وأشارت إحصائية الزراعة إلى أن قيمة الأضرار الزراعية التي سببها العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة " بما يقارب من (مليون دولار امريكي)، إذ أن عملية الحصر وتسجيل الأضرار التفصيلية جارية من قبل اللجان المكلفة بوزارة الزراعة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه لحقت الأضرار في جميع القطاعات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر على النحو التالي: -

- الأضرار المباشرة التي اصابت القطاع الزراعي تقدر بـ (600 ألف $).

- خسائر الانتاج النباتي (300 ألف $).

- خسائر الانتاج الحيواني (150 ألف $).

- خسائر قطاع المياه والأراضي (150 ألف $).

- وتقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ (400 ألف $) والتي تأثرت منها جميع القطاعات الزراعية، حيث تتمثل بعدم مقدرة وصول المزارعين لمنشأتهم وتسويق منتجاتهم.

وشنت "إسرائيل" عدواناً كبيراً على قطاع غزة استمر ثلاثة أيام استشهد على أثره 44 شهيداً منهم 14 طفلاً بالإضافة لـ 300 إصابة.