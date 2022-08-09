"واتس آب" يمنح ميزات جديدة.. فماهي؟

منح تطبيق التواصل الفوري "واتس آب"، مؤخراً، مزايا جديدة في إطار محاولاته المستمرة لجعل تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة، في ظل المنافسة الشديدة مع تطبيقات أخرى مثل "تيليغرام".

وقال موقع "مشابل" التقني:" قرر "واتس آب" زيارة عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى مجموعات "واتس آب" من 100- 512".

ويُشار إلى أنه يجري حاليًا اختبار هذه المزية في الإصدار التجريبي الخاص بتطبيق التواصل الفوري.

وأضاف الموقع:"سيكون بوسع المشرفين على المجموعات وأعضائها معرفة الأشخاص الذين يغادرون المجموعات أو يطردون منها في مدة تصل 60 يومًا من تاريخ الخروج".

ووتابع:" سيظهر للمستخدمين في خانة "معلومات المجموعة"، خيار "شاهد الأعضاء السابقين في المجموعة"، وتسهيلًا للأمر، سيكون هناك مربع منفصل للبحث في الأعضاء المحظورين في المجموعة".

وهذا الخيار الإضافي مفيد في المجموعات الكبيرة الخاصة بالأعمال التي تستعمل "واتس آب" للتواصل مع الزبائن.

جدير ذكره أنه يختبر "واتس آب" حاليا خدمة خاصة بالهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد"، تمكن مشرفي المجموعات في فلترة المحتوى عبر حذف الرسائل.