الكويت تدين جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، استمرار الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في فلسطين، بإقدامها اليوم على اغتيال ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات وتدمير عدد من المساكن والممتلكات، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الجريمة النكراء تتحمل مسؤوليتها الكاملة سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكدة الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي بواجباته في لجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية لشعبنا

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حارة "الشيخ مسلم" على أطراف البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت منزلا واستهدفته بصواريخ "الأنيرجا"، وسط اندلاع مواجهات استمرت قرابة ثلاث ساعات، أسفرت عن استشهاد إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين طه، وإصابة ٦٩ آخرين برصاص الاحتلال، سبعة منهم في حالة الخطر.