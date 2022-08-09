مانشستر يونايتد مهتم بضم لاعب ايندهوفن

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب ايندهوفن الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة "إي إس بي إن":" إن اليونايتد يرغب في ضم لاعب آيندهوفن، كودي جاكبو، الذي تقدر قيمته بـ35 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يقدم عرضا له بعد".

وكان قد سجل جاكبو الذي أحرز هدفين في سبع مباريات دولية، 21 هدفًا وصنع 15 هدفًا في 47 مباراة الموسم الماضي مع فريقه الحالي آيندهوفن.

ومن غير المرجح أن يقبل النادي الهولندي بأقل من 35 مليون جنيه إسترليني، خصوصا وأن الفريق الذي يدربه مهاجم يونايتد السابق رود فان نيستلروي، ما زالت لديه فرصة للتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويزعم التقرير أن جاكبو، الذي سجل هدفين في فوز آيندهوفن 4-1 ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الهولندي أمام إمين يوم السبت، سيكون حريصًا على الانتقال إلى يونايتد إذا تم الاتفاق على الشروط.

وكان آرسنال قد أجرى محادثات مع اللاعب الدولي الهولندي بشأن الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف، كما تم ربط اسم اللاعب بالانتقال إلى فرق ليفربول وبايرن ميونيخ وبرشلونة.

جدير ذكره أنه يخوض آيندهوفن مباراة الإياب مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا أمام موناكو.