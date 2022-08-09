الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد تنعى شهداء معركة "وحدة الساحات"

نعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي وعموم أسرى الحركة في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شهداء معركة وحدة الساحات التي خاضتها سرايا القدس على مدار 3 أيام رداً على العدوان "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة

وقالت الهيئة القيادية في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تنعى الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي وعموم أسرى الحركة في سجون الاحتلال إلى شعبنا المرابط وأمتنا الإسلامية شهداء معركة وحدة الساحات وعلى رأسهم " الشهيد القائد المجاهد الكبير تيسير الجعبري (أبو محمود) والشهيد القائد المجاهد الكبير خالد منصور (أبو منصور)".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي صادر عن الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

{وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}

[ آل عمران 139 - 143]

تنعى الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي وعموم أسرى الحركة في سجون الاحتلال إلى شعبنا المرابط وأمتنا الإسلامية شهداء معركة وحدة الساحات وعلى رأسهم

الشهيد القائد المجاهد الكبير تيسير الجعبري (أبو محمود)

الشهيد القائد المجاهد الكبير خالد منصور (أبو منصور)

الذين ارتقوا إلى الجنان مقبلين غير مدبرين، وهم يدافعون عن كرامة الأمة جمعاء، وقدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، وستبقى فلسطين وشعبها وأسراها تذكرهم ولن تنساهم ولن تنسى بطولاتهم.

وإننا نحن الأسرى نتقدم بخالص العزاء بهذا المصاب الجلل لعوائل الشهداء جميعًا وللشعب الفلسطيني ولكل الأحرار والشرفاء.

سائلين الله تعالى أن يجعل دماءهم نورًا للأحرار ونارًا على المعتدين الفجار، ونعاهدهم أن لا تضيع هذه الدماء الزكية هدرًا وأن نبقى الأوفياء لدرب الشهداء حتى نحرر أرضنا من دنس الصهاينة الغاصبين.

الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

الثلاثاء 11 محرم 1444ه،

الموافق 09 أغسطس (آب) 2022م