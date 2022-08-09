9 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، ظهر اليوم الثلاثاء، عن إصابة مواطن برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال مواجهات اندلعت على حاجز بيت إيل شمال مدينة البيرة.

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن إصابة متوسطة برصاص الاحتلال في الصدر وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله، وحالته مستقرة.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر " إنها تعاملت مع 9 إصابات خلال المواجهات على حاجز بيت إيل شمال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، نقلت إصابة واحدة إلى المستشفي لتلقي العلاج"

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وعشرات الشبان قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بجريمة اغتيال ثلاثة شهداء في مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء 9/8/2022، عن استشهاد المطارد ابراهيم النابلس، ومقاومين آخرين إضافة إلى 40 إصابة، بينها 4 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، بالضفة المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شهداء مدينة نابلس هم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه.