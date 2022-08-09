الإضراب والحداد يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء نابلس

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إضرابًا عم كافة محافظات الضفة بما فيها القدس حدادا على أرواح شهداء نابلس، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بالمدينة.

ففي محافظة نابلس، شل الإضراب مرافق الحياة حدادا على أرواح شهدائها الثلاثة الذين قضوا برصاص الاحتلال صباح اليوم.

وفي محافظة رام الله، أفاد مراسلنا بأن المحال التجارية أغلقت أبوابها لمدة ساعتين، في الوقت الذي دعت فيه الحركة للنفير والتواجد في نقاط التماس والمشاركة في مسيرة انطلقت من وسط رام الله باتجاه مدخل البيرة الشمالي.

وفي محافظة الخليل، أغلقت جموع غفيرة من المواطنين المحال التجارية وأشعلوا الإطارات المطاطية، واتجهوا نحو نقاط التماس.

أما حركة فتح- إقليم شمال الخليل فقد أعلنت إضرابا عاما لكافة مناحي الحياة، في وقت أعلنت فيه حركة فتح- إقليم وسط الخليل، الحداد والإضراب العام في كافة مرافق الحياة في المحافظة إكراما لأرواح الشهداء وتضحياتهم. كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى عبر مكبرات الصوت الإضراب الشامل، فيما أشعل غاضبون الإطارات المطاطية وسط مدينة الخليل، وأغلقت المحال التجارية أبوابها.

وفي محافظة بيت لحم، أعلنت الحركة عن الإضراب والحداد على أرواح الشهداء.

وقال أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم محمد المصري لمراسلنا، إن الحركة ومن خلال بيان لها أكدت على الإضراب والحداد، وأنه سيكون إغلاقاً لكافة المحال التجارية وبعض المرافق مع التصعيد المواجهات على نقاط التماس.

وفي قلقيلية، أعلنت الحركة الحداد والإضراب التجاري، نصرة لدماء الشهداء ولأسرانا الأبطال. وقالت في بيان أصدرته: إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، ولن ينال الاحتلال من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني الذي سيبقى على العهد ويواصل مقاومته حتى تحرير الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وفي جنين، أعلنت حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل والحداد في مدينة جنين ومخيمها، حداداً على أرواح شهداء نابلس.

ودعت "فتح" والقوى إلى المشاركة في المسيرة المنددة بجريمة نابلس وبالعدوان المستمر على شعبنا في الضفة والقطاع، والتي ستنطلق بعد صلاة المغرب من مساء اليوم، من أمام المسجد الكبير في المخيم تجاه المدينة.

وفي القدس، دعت القوى الوطنية الإسلامية والمسيحية، والفعاليات الاجتماعية إلى الإضراب الشامل في مدينة القدس ومحافظتها، بدءا من الساعة الثانية بعد الظهر، بما يتضمن إغلاقا للأسواق والمحال التجارية، وذلك حداداً على شهداء نابلس.