هيئة الأسرى: برنامج تصعيدي للأسرى الإداريين في عوفر والأسير أبو عكر يتجه نحو إضراب عن الماء والطعام

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وفقاً لمصادرها الخاصة والموثوقة من داخل سجن عوفر، أنه تم الاتفاق على برنامج تصعيدي حقيقي للأسرى الإداريين، والذي سيتخذ منحنى تصاعدي خلال الساعات والأيام القادمة.

وأكدت الهيئة أن الأسير نضال أبو عكر من محافظة بيت لحم المعتقل منذ أسبوع، سلم أمس قراراً إداريا لمدة ٦ شهور، علما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه ١٦ عاما داخل السجون والمعتقلات، منها ١٣ عاماً في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه قبل ٧٠ يوما وأعيد اعتقاله مجددا، حيث أبلغه ضابط المخابرات الإسرائيلي بكل عنصرية أن مكانه الطبيعي داخل الأسر، مما دفعه لاتخاذ قرار بالإضراب عن الماء والطعام خلال الأيام القادمة.

وطالب رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر بالتحرك الحقيقي من قبل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لوضع حد لهذه السياسة الانتقامية العقابية، مشيراً إلى أن المواجهة الحقيقية بدأت من اليوم بإرجاع وجبات الطعام، وأن الإضراب المفتوح عن الطعام سيبدأ بدخول عشرين أسيراً على رأسهم الأسير الصحفي أبو عكر، وسيتسع الإضراب وسيضم الأسرى الإداريين من كافة فصائل الحركة الأسيرة.

وأضاف اللواء أبو بكر " علينا جميعاً اليوم أن نتحمل المسؤولية، وأن نكون أوفياء للنضال والتضحية داخل لأبطالنا الأسرى وأسيراتنا الماجدات، وان شكل التضامن يجب أن يكون مختلفاً، وأن تكون الفعاليات ضمن برنامج وطني ".

وبعث اللواء أبو بكر برسالة لقادة وأبناء الحركة الأسيرة، بأننا معكم ورهن إشارتكم، ولن تكونوا وحدكم في هذه الجولة من التضحية والفداء، ونحمل حكومة الاحتلال وأدواتها والمجتمع الدولي بصمته المسؤولية الكاملة عن حياتكم، وإن كفى لهذا الظلم الواقع عليكم.

