رابط التسجيل لأضرار المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الأخير على غزة

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء 9/8/2022، إطلاق خدمة الإبلاغ عن الأضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إنه تم تخصيص رابط إلكتروني للتبليغ عن الأضرار، موضحة أنه يتم الدخول من خلال الرابط على خدمة الأضرار للمنشآت الاقتصادية وذلك بشكل مبدئي لحين زيارتها لاحقا من طواقم حصر الأضرار التابعة لوزارة الاقتصاد.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والوحدات الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدماتية) المتضررة إلى تسجيل خسائرهم عبر الرابط، موضحة أن طواقم الوزارة ستقوم بزيارة ومعاينة المنشآت المتضررة لحصر وتقييم الأضرار بشكل كامل.

وطالبت الوزارة المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الأضرار بالوزارة..رابط التسجيل