سرايا القدس-كتيبة نابلس تتصدى لاقتحام جيش الاحتلال في نابلس

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، اليوم الثلاثاء 9/8/2022، تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" ووحداتها الخاصة ويستهدفونها بصليات كبيرة من الرصاص الحي.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وكتيبة نابلس، في البلدة القديمة من مدينة نابلس بعد محاصرة جيش الاحتلال لمنزل.

وقال شهود عيان:""إن الاشتباكات المسلحة اندلعت بعد اقتحام قوة احتلالية المدينة عند حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا، وحاصرت منزلا في حي الحلبة من البلده القديمة."

كما اندلعت مواجهات في الشارع الرئيسي "فيصل" للمدينة من الجهة الشرقية أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي باتجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة.