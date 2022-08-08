وزير الخارجية الإيراني يؤكد دعم بلاده لمقاومة الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على موقف بلاده الثابت، في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، على المستوى السياسي والميداني، مشيداً بالمقاومة الفلسطينية ودورها في مواجهة الاحتلال.

وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن بلاده بذلت جهوداً دبلوماسية مع "منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة؛ لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال"، مباركاً "بالانتصار على إرادة المحتل وإرهابه".

بدوره شكر هنية إيران على مواقفها وجهودها السياسية، ودعمها للمقاومة وتطوير إمكاناتها، مؤكدًا أن المقاومة موحدة في مواجهة الاحتلال سياسيًا وميدانيًا.

وشهد قطاع غزة عدوانًا "إسرائيليًا"، استمر لثلاثة أيام منذ الجمعة الماضي، أسفر عن استشهاد 46 فلسطينيًا، وإصابة 360 آخرين، ودُمرت خلاله عشرات المنازل، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.