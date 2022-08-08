بالصور "الجــهاد" تنظم وقفة دعم وإسناد لغزة والمــقاومـة في "بيروت"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:45 م
08 اغسطس 2022
"الجــهاد" تنظم وقفة دعم وإسناد لغزة والمــقاومـة في "بيروت"
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تأكيداً على وحدة السـ ـاحات، وانطلاقا من وحدة الشعب الفلسـ ـطيني في الوطن والشتات، ودعما وإسنادا لأبناء غـ ـزة الذين يواجهون العدوان الصهيوني الغادر، بمزيد من التلاحم مع قوى المـ ـقاومة، ولا سيما مجاهدي حركة الجـ ـهاد الإسـ ـلامي وأبطال سـ ـرايا القـ ـدس، الذين يتصدون ببسالة للعدوان، بقلوب عامرة بالإيمان وبحتمية الانتصـ ـار، واستنـ ـكارا لاغتيال القائدين في سـ ـرايا القـ ـدس تيسـ ـير الجـ ـعبري وخالد منصـ ـور وكوكبة من الشـ ـهداء، نظمت حركة الجـ ـهاد الإسـ ـلامي، يوم الأحد، وقفة غضب واستنكار جماهيرية للعـ ـدوان الصـ ـهيوني الغاشم، ودعما وإسنادا للمـ ـجاهدين البواسل، وشجبا وإدانة لصمت الأنظمة العربية، وذلك في مخيم برج البراجنة، بالعاصمة اللبنانية، بيروت.

وشارك بالوقفة ممثلون عن الفصائل والحركات الفلسطينية والأحزاب والقوى اللبنانية، وقيادات وكوادر حركة الجـ ـهاد الإسلامي، يتقدمهم مسؤول الساحة اللبنانية الشيخ على أبو شاهين.

وألقى عضو المكتب السياسي في "حـ ـزب الله"، غالب ابو زينب، كلمة المـ ـقاومة اللبنانية، وجه فيها بداية أسمى آيات التبريك باستشاد القائدين الجعبري ومنصور وثلَة من الشـ ـهداء دفاعاً عن القدس وفلسـ ـطين، مشيرًا إلى أن "المعركة متواصلة مع العدو، وأبطال "سـ ـرايا القدس" في "الجـ ـهادالإسـ ـلامي"، الذين يقاتلون بشجاعة هائلة، لن تردعهم الغارات ولا استـ ـشهاد قادة، ولا المجازر بحق الأطفال و المدنيين، وهم مستمرون في القتال لإرساء معادلتهم في المـ ـقاومة، وعدم السماح باستعمال الدم الفلسـ ـطيني جسر عبور للفوز بالانتخابات الصـ ـهيوني".

كلمة "حركة الجـ ـهاد الإسـلامي" ألقاها مسؤول الساحة اللبنانية في الحركة، الشيخ علي أبو شاهين، وجه فيها التحية إلى أرواح القادة الشـ ـهداء في سـ ـرايا القدس وللشـ ـهداء الأطفال والنساء والشيوخ الذين اغتالتهم آلة القتل الصهيونية"، لافتاً إلى أننا "اليوم أمام مشهدان في غزة: مشهد ارتكاب المجازر وقتل الأطفال وهدم المنازل وهو محزن ومؤلم جدًا، ومشهد آخر هو إطلاق صـ ـواريخ المقاومة واستهدافها لكل نقطة من أراضينا المحتلة، وذلك يدلَل عن مدى تعاظم قدرات المـ ـقاومة ومحورها".

وقال: "ظن العدو بأنه بإمكانه الاستفراد بفصيل دون آخر وأن "حركة الجـ ـهاد الاسلامي" بجناحها العسكري ستضعف قدراتها باستهدافها لقـ ـياداتها العسكرية في الصف الأول، إلا أنه لا يدرك بأن من شروط الانتماء إلى حركة الجـ ـهاد هو الاستعداد لتقديم الدماء والأرواح في سبيل الله ومن أجل فلسـ ـطين، كما أن العدو قد خابت مساعيه في جعل حركة الجـ ـهاد تخوض المواجهة مع العدو منفردة، فقد أظهرت فصائل المـ ـقاومة عن تنسيق عالٍ في ما بينها، وعن وحدة الساحات وقوة المواجهة والتصدي لاعتداءاته على منازل المواطنين الآمنة".

وختم أبو شاهين كلامه، مستنكرًا تآمر الحكام العرب المطبعين مع العدو على دماء شـ ـهداءنا وتضحيات شعبنا مـ ـقاومته في غزة ، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية الحرة للنهوض من أجل نصرة غزة والأقصى وكل فلسـ ـطين، مؤكدًا على أن "المواجهة مع الاحتـ ـلال مستمرة حتى تحقيق النصر أو الشـ ـهادة ودحره عن كل فلسطين.

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