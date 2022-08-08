هل تواصل برشلونة مع ميسي؟

كشف تقرير صحفي اليوم الإثنين، حقيقة الاتصالات بين مسؤولي برشلونة وليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن العودة للفريق الكتالوني.



ورحل ميسي عن صفوف برشلونة مجانًا، الصيف الماضي، عقب فشل البارسا في تجديد عقده، لينتقل إلى سان جيرمان حتى صيف 2023.



وزعمت بعض التقارير مؤخرًا بأن ممثلي برشلونة يجرون اتصالات بشأن عودة ميسي إلى قلعة الكامب نو من جديد.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قالت مصادر قريبة من ميسي: "لم يكن هناك أي اتصال من قبل خوان لابورتا مع أي شخص من ممثلي ليو أو العكس.. ومن يقول ذلك كاذب".



وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة، قبل كأس خوان جامبر "لن أتحدث عن ميسي بعد الآن، لأنه لاعب في باريس سان جيرمان".



وتابع "سأقول فقط إن لدينا ذكريات مع ميسي، والحديث عنه قد يتعارض مع تطلعاتنا، كما أن العلاقة مع عائلته جيدة".