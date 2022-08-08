غــزة في يومها الأول لوقف إطلاق النار بشروط الجهاد الإسلامي وفتح المعابر إنسانياً

















































دخل وقف إطلاق النار اليوم الاثنين 8/8/2022 حيز التنفيذ بشروط حركة الجهاد الإسلامي وبعد ثلاثة استنجدت خلالها "إسرائيل" الوساطات للتوصل إلى اتفاق بعد جولة سريعة دكت خلالها سرايا القدس كافة البلدات الصهيونية ووصلت لتل أبيب والقدس ويافا والنقب المحتلة وغيرها من المدن التي تعتبر خطوط حمراء بالنسبة للاحتلال.

الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تم بشروط حركة الجهاد الإسلامي وفقا لتصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة الذي هدد بعودة إطلاق النار حال أخل الاحتلال بأي من بنود الاتفاق .

بدأت العائلات الغزية بلملمة جراحها بعد المجازر التي اقترفتها طائرات الاحتلال والتي أدت لارتقاء 44 شهيداً منهم 11 طفلاً و4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة، وفقا لتقرير وزارة الصحة .

ويشار إلى أن قوات الاحتلال أعلنت إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة بصيغة "إنسانية" فقط، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا ووفقًا لتقييم الوضع، سيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين "الكاملة" وفقًا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة.

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