قوات الاحتلال تقتحم قرية رمانة في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد ، قرية رمانة غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس المجلس حسن صبيحات في تصريح صحفي، بأن أكثر من 50 دورية ترافقها جرافات، اقتحمت القرية الحدودية والقريبة من جدار الفصل العنصري من كافة المداخل التي تربطها مع الداخل الفلسطيني المحتل.

وانتشرت القوات –بحسب صبيحات- في كافة أرجاء القرية وأزقتها وأغلقت مداخلها.

وأكد أن هدف الاقتحام، تنفيذ قرار المحكمة العليا بهدم منزلي الأسيرين صبحي عماد صبيحات وأسعد يوسف رفاعي، منفذا عملية العاد في شهر أيار المنصرم.