بالفيديو شاب من غزة يودع ابنته الشهيدة بصرخات تُدمي القلوب

صرخات تدمي القلوب، وانهيار عصبي ودّع شاب فلسطيني ابنته الشهيدة في قطاع غزة، إثر ارتقائها بأحد صواريخ الاحتلال "الإسرائيلي" خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام على التوالي.

صواريخ الاحتلال التي كانت سببًا في قتل كل ما هو جميل، ها هي تفتت أواصل الدم أيضًا وتقطع نسيج العائلات.

طفلةٌ لا يكاد طولها يصل نصف طول صاروخٍ أُسقط عليها وقت نومها بين عائلتها، استشهدت ونجت العائلة بأعجوبة من الموت المحتم.

لحظات الوداع التي ترعب الإنسان بكل أحوالها وأوقاتها، لكن الموت هو الوداع المُرعب الذي لا يحمل عودة ولا مقدرة على النسيان.

صراخ الشاب وانهياره على ابنته الشهيدة كان له صدىً أقوى من صوت القصف الذي نال منها.

شهدت أروقة المشفى التي حملت أرضها جثمان الطفلة الصغيرة، بكاء الشاب وحزنه وقهره على ابنته.

ويتعرض قطاع غزة منذ ثلاثة أيام لعدوان "إسرائيلي" شرس أدى إلى استشهاد 31 مواطناً وجرح أكثر من 250 بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى تدمير مئات المنازل والوحدات السكنية، إضافة إلى تدمير مئات الوحدات السكنية التي باتت غير صالحة للسكن.