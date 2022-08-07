بالفيديو سرايا القدس تنشر مقطعاً مرئياً لرشقات صاروخية إطلاقتها تجاه "تل أبيب" وغلاف غزة

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، مقطعاً مرئياً لمشاهد إطلاق رشقات تجاه المدن والبلدات المحتلة في إطار الرد على اغتيال الشهيد القائد الكبير خالد منصور وإخوانه الشهداء ضمن عملية "وحدة الساحات".

وأعلنت السرايا، عصر اليوم الأحد، في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "خالد منصور" قصف مساحات واسعة من "تل أبيب و مدن المركز " و "غلاف غزة" برشقات صاروخية كبيرة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري :" كرد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "خالد منصور" وإخوانه الشهداء.. مساحات واسعة من "تل أبيب و مدن المركز " و "غلاف غزة" تحت نيران مقاتلي سرايا القدس".

وأضافت :"ضمن عملية «وحدة الساحات».. سـ 03:15م: سرايا القدس توجه ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة بلماحيم وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مغتصبات غلاف غزة.