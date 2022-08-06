دعوات للتظاهر في الداخل الفلسطيني المحتل نُصرةً لغزة

انطلقت دعوات من حراكات ونشطاء في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 للتظاهر الواسع، وتنظيم وقفات نصرة لغزة، ودعماً للمقاومة الفلسطينية و سرايا القدس التي تتصدر المواجهة.

ودعت اللجنة الشعبية في أم الفحم، للتظاهر على مدخل المدينة الساعة الرابعة عصر اليوم السبت تحت شعار (كلنا غزة).

كما دعت اللجنة الشعبية في شفا عمرو، لتظاهرة أمام بلدية المدينة مساء اليوم السبت، نصرة لغزة ودعم مقاومتها ضد الاحتلال.

وانطلقت دعوات مماثلة للتظاهر في حيفا والطيبة وسخنين تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي مدينة حيفا المحتلة، يستعد نشطاء للتظاهر اليوم السبت، الساعة السابعة مساء في ساحة الأسير بالحي الألماني.

وفي الطيبة انطلقت دعوات لوقفة اسناد لقطاع غزة، على مدخل الجسر يوم الأحد، الساعة السابعة مساء.

ودانت لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل المحتل، المجزرة والعدوان الإسرائيلي الإرهابي على قطاع غزة.

يُذكر أن فلسطينيي الداخل المحتل، لعبوا دورًا مهمًا في الدفاع عن المسجد الأقصى خلال الاعتداءات الإسرائيلية السابقة عليه، خاصة خلال معركة (سيف القدس) التي اندلعت دفاعًا عن المسجد المبارك في أيار/ مايو من العام المنصرم.