الجهاد: اعتقالات الاحتلال لكوادر الجهاد بالضفة يعكس تخوفه من تصاعد المقاومة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 6/8/2022، أن اعتقالات الاحتلال "الإسرائيلي" لكوادر الجهاد بالضفة يعكس تخوفه من تصاعد المقاومة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات وكوادر من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

واعتبر طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة المحتلة، أن ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من اعتقالات بحق قيادات وكوادر حركة الجهاد الاسلامي في الضفة، هو استمرار لهذا العدوان على شعبنا في كل مكان.

ورأى أن هذه الحملة الشرسة على أبناء الجهاد ما هي إلا تعبير عن الفشل الكبير في طمس الروح المجاهدة لديهم وأن الاحتلال سيبقى يخشى شعبنا ومقاومتنا حتى زواله.

وشدد عز الدين على أن اعتقال القادة والكوادر لن ينال من عزيمة وإرادة جماهير الحركة أو شعبنا وسيعلم الاحتلال أن هذا العمل الاجرامي سيرتد عليه وبالاً.

وأكد أن هذا دليل على تخبط الاحتلال وخوفه من تبعات عدوانه على أهلنا ومقاومتنا في غزة، وسيبقى يعيش في حالة من الخوف والرعب، لأنه يعلم أن حركة الجهاد متجذرة في هذا الشعب ولن يكسر إرادتها لا الاغتيالات ولا هذه الاعتقالات الاجرامية.

ودعا عز الدين، جماهير شعبنا وكل قواه الحية في كل مكان على هذه الارض للخروج والتعبير عن رفضهم لهذا العدوان الصهيوني الحاصل في غزة والضفة وعدم السماح للاحتلال بتمرير سياساته الخبيثة على شعبنا.