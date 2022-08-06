القوى الفلسطينية بلبنان: استشهاد القائد الجعبري نصر لفلسطين وهزيمة للصهاينة

أكد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، اليوم السبت 6/8/2022، أن استشهاد القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يسير الجعبري نصر لفلسطين وهزيمة للصهاينة.

وشدد التحالف على أن العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة محاولة يائسة ي استمرار بقاء الاحتلال، وأن الدم الفلسطيني النازف سقوط لمؤامرة التطبيع وأوهام التسوية، مؤكداً أن وحدة الصف والموقف للمقاومة والشعب الفلسطيني في المواجهة شرط أساسي لتحقيق الانتصار على مشاريع الاستسلام والتفريط بالحقوق والثوابت.

وتقدمت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لشعبنا الصابر الصامد المقاوم داخل وطننا المحتل وفي قطاع غزة المحرر طالبين الرحمة للشهداء الأبرار وعلى رأسهم الشهيد القائد تيسير الجعبري من القادة المجاهدين الأبطال في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الذين ارتقوا شهداء إثر العدوان الصهيوني الغاشم.

ووفقاً للقيادة، فيأتي العدوان في سياق الأزمة الوجودية للكيان الصهيوني الغاصب رغم دعم الإدارة الأميركية بكل ما تملك من قوة، والتي فشل رئيسها جو بايدن في توفير الأمن والسلام له، وهذا انتصار للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأكد تحالف القوى الفلسطينية أن وحدة الصف والموقف الفلسطيني بناء على وحدة الشعب والمقاومة، هو الشرط الأساسي في المواجهة لتحقيق الانتصار وإلحاق الهزيمة بمشاريع الاستسلام والرهان على أوهام التسوية والتفريط بالحقوق والثوابت الوطنية في معركة التحرير والعودة إلى فلسطين كل فلسطين من نهرها إلى بحرها.

وشدد على أن شلال الدم الفلسطيني النازف اليوم من غزة إلى القدس وجنين وكل مدن وقرى وطننا المحتل دليل ساطع على سقوط مؤامرة التطبيع والتهجير والتوطين والوطن البديل.