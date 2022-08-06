القيادي خضر عدنان: استهداف حركة الجهاد في الضفة محاولة فاشلة لتحييد باقي القوى  

أكد القيادي الشيخ خضر عدنان اليوم السبت 6/8/2022 أن اعتقالات الإحتلال لمجاهدينا بالضفة المحتلة لن يحد من وقفة أهلنا بالضفة مع أهلنا ومقاومتنا في غزة.

وأوضح ان حملة الاستهداف لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة محاولة فاشلة لتحييد باقي القوى التي أعلنت وقفتها مع الجهاد الإسلامي وغزة العزة.

وقال الإحتلال لن يعتقل كل شعبنا وشعبنا يدفع فاتورة الدفاع عن الكرامة الإنسانية ، معتبراً ان ارهاب العدو لشعبنا لن يكسر شعبنا ومقاومته البطلة.

ودعا الشيخ عدنان لسد تغييب العدو لكوادرنا المعتقلة بأخذ الدور دفاعاً وانتصارا لغزة ومقاومتها الباسلة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في صفوف قادة وكوادر الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة ، وخاصة بعد ان اعلن جيش الاحتلال ان الحملة توسعت لتمتد للضفة المحتلة .