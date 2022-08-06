محدث الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات وكوادر حركة الجـهــــاد الإســلامـي بالضفة 

في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أقدمت قوات الاحتلال على شن حملة اعتقالات مسعورة فجر اليوم بحق قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي عقب مداهمة منازلهم في محافظات الضفة المحتلة، وفشلت في اعتقال القيادي نصر العمور من قرية عنزا، والكادر بسام ذياب من بلدة كفر راعي جنوب جنين.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال في محافظة القدس المحتلة، المحررين فارس أصلان وموسى جحجوح وعصام أبو إصبع من مخيم قلنديا.

وفي محافظة جنين، اعتقلت القيادي ناجح حبايبة من بلدة صانور والمحررين بلال ذياب وشقيقه علام وجمال السيد من كفر راعي وعمران غوادرة من بئر الباشا.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت كلاً من المحررين: محمد حمدان واوي ومحمد منير حمدان ومحمد عرفات حمدان ومجاهد علقم والصحفي إبراهيم مشهور أبو صفية وإبراهيم هاني أبو صفية من قرية بيت سيرا، وسليمان جودت بحر من بيت أمر.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت المحررين: ناصر الزين ويحيى ناصر الزين من مدينة الخليل ومحمد يوسف الفسيسي ونضال الجياوي وتامر سليمية من بلدة إذنا، ورامي الكسار من بلدة خاراس، وزكريا الحيح من صوريف.

وفي محافظة طولكرم اعتقلت المحرر علاء الشبراوي من مخيم نور شمس.