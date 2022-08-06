إذاعة الاحتلال : قرار بتوسيع العملية لتشمل أهدافاً بالضفة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية من الليلة الماضية ، قصف عدة لمواقع حركة الجهاد الإسلامي ، حيث أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال قصف عدة أهداف منذ 15 ساعة أي منذ بدء العملية .

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال إن العملية توسعت الليلة لتشمل أهدافاً في الضفة الغربية أيضاً.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في صفوف قيادات وكوادر حركة الجـهــــاد الإســلامـي بالضفة الغربية المحتلة"

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال إنه أطلق نحو 160 صـــاروخاً من قطاع غزة صوب المستوطنات الإســرائيلية منذ بداية العــملية.