د. الهندي: سنحدد مسار المعركة الحالية وإدارتها مع العدو وأولوياتنا الرد على العدوان

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، اليوم السبت، أن حركته ستحدد مسار وإدارة المعركة الحالية في قطاع غزة مع العدو الصهيوني وكيفية انتهاؤها، موضحًا أن أولويات حركة "الجهاد" هي "الرد على العدوان الإسرائيلي الحاصل على الشعب الفلسطيني، وأن الصراع مع العدو مفتوح في كافة الساحات".

وبيّن الهندي، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة الجزيرة، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل الشعب الفلسطيني على مدار الوقت، والفصائل الفلسطينية لديها وعي كافٍ بشأن استفراد العدو في استهداف قيادات وعناصر "الجهاد".

وعن قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، قال القيادي في "الجهاد": إن "الشهيد تيسير الجعبري، افنى حياته دفاعا عن الإسلام وفلسطين".

وأضاف الهندي، أن الاحتلال يتوهم باستمرار أنه باغتيال أحد القادة قد يؤثر على المقاومة الفلسطينية بالمقابل فإن "المقاومة تتقدم وتمتلك إرادة قوية وصلبة في التحدي بمواجهة المحتل".

وبخصوص ما تعرض له القيادي في "الجهاد" في جنين، بسام السعدي، بيّن الهندي، أن العدو يريد من نشره مقطع فيديو يظهر الاعتداء على القيادي السعدي وسحله، ضرب روح جنين ومخيمها ومقاومتها.

وشدّد على أن الضفة الغربية المحتلة هي مركز الصراع الأساسي مع الاحتلال خاصة أن الاحتلال يعتبرها قلب المشروع الصهيوني، موضحًا أن الضفة باتت تشكل كتائب للمقاومة في جنين ومدن أخرى تقاوم المحتل.

وأشار إلى أن العدو لا يريد ربط وتوحيد الضفة وغزة ويحرص أن يكون الشعب الفلسطيني مجزأ ومنقسم، إلا أن معركة "سيف القدس" التي اندلعت العام الماضي بسبب الاعتداء على القدس والشيخ جراح وغيرها، منعت الفصل الذي يسعى الاحتلال إلا تطبيقه على مدار سنوات.

وكانت حركة "الجهاد" قد نعت القائد الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود" الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال إسرائيلية غادرة استهدفته في مدينة غزة، عصر أمس الخميس.

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" منذ يوم أمس الجمعة، عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، استهدف بغارات جوية مركزة برج سكني بمدينة غزة، وأهداف مدنية أخرى في مناطق عدة داخل القطاع.

وفي أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتقاء 10 شهداء بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 79 مواطنًا بينهم 4 حالات حرجة، جراء الاستهدافات المتواصلة من الطائرات الحربية "الإسرائيلية على القطاع.