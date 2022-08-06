فيديو.. 6 إصابات بينهم طفل بقصف "إسرائيلي" على منزل في شمال غزة

أصيب، مساء اليوم الجمعة، ستة مواطنين بينهم طفل جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل مدني في شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بإصابة ستة مواطنين بجروح مختلفة جراء قصف منزل في منطقة الستة شهداء بمخيم جباليا بصاروخ من طائرة بدون طيار.

وذكر أن طواقم الإسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان على القطاع إلى10 شهداء، وإصابة 55 آخرين جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على أهداف عدة.

وما زالت الطائرات التابعة لجيش الاحتلال بمختلف الأنواع تحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في عموم أجواء قطاع غزة.