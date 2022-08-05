سرايا القدس في الضفة الغربية تعلن الاستنفار الكامل

أعلنت كتيبة سرايا القدس في مدن ومخيمات الضفة الغربية عن الاستنفار الكامل، مشيرة إلى أنها بدأت باستهداف نقاط الاحتلال الصهيوني على امتداد الضفة المحتلة.

وقالت في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة،: "ننعى كتائب سرايا القدس في الضفة الغربية المحتل شهداء شعبنا ومقاومتنا الأبرار وفي مقدمتهم القائد الكبير في سرايا القدس وعضو المجلس العسكري الحاج تيسير الجعبري "أبو محمود"، وندعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته".

ودعت سرايا القدس،" كافة مجاهدينا الأبطال في كل مكان بضرورة العمل على توجيه ضرباتهم ضد العدو في كل مكان، في الضفة والقدس والداخل المحتل وليعلم هذا المحتل وقطعان مستوطنيه أنه ليس في مأمن من رصاص كتيبتنا".

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم الجمعة، راح ضحيته نحو 10 فلسطينيين على رأسهم القائد الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين.

وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي" أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته.

وبدأ التوتر الحالي، يوم الاثنين الماضي، عقب اعتقال قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.