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صور خاصة لـ"فلسطين اليوم" للشهداء والاصابات جراء الغارات جنوب القطاع
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:01 م
05 اغسطس 2022
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