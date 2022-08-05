محدث 10 شهداء و 79 إصابة إثر قصف جيش الاحتلال عدة أهداف في قطاع ‎غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى10 شهداء، وإصابة 79 آخرين جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على عدة أهداف في قطاع غزة.

وذكرت الصحة بغزة، أنه من بين الجرحى 23 طفلًا و13 سيدة و4 حالات حرجة وخطيرة.

ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال شن غارات جوية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين بينهم القائد الكبير في سرايا القدس، تيسير الجعبري، مسؤول لوء غزة والشمال في سرايا القدس.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مقتضب" إن الجيش قصف قطاع غزة، تم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".

وأطلق الناطق باسم جيش الاحتلال اسم "الفجر" على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال من مستوطني غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ.

يتبع..

