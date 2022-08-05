لقاء مغربي "إسرائيلي" لتعزيز التعاون الأمني

عُقد لقاء مؤخراً بين المغرب و"إسرائيل"، لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني بين البلدين.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني:" إن اللقاء جمع بين المدير العام للأمن الوطني المغربي، عبد اللطيف حموشي، مع المفوض العام للشرطة "الإسرائيلية"، يعقوب شباتي، في العاصمة الرباط.

وأضافت المديرية في بيان لها:" ويأتي اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المفوض العام للشرطة "الإسرائيلية" على رأس وفد أمني إلى المملكة المغربية منذ الاثنين الماضي، وتستمر 5 أيام".

وتابعت:" الزيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني، ووضع أسس شراكة أمنية تخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية و"إسرائيل".

ويُشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي، قام رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، بزيارة إلى المغرب تبعتها زيارة وزير العدل "الإسرائيلي"، جدعون ساعر.

وكانت أعلنت المغرب و"إسرائيل" في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

جدير ذكره أنه تُعد المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع "إسرائيل" خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.