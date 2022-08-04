الشيخ خضر عدنان: فدائية الشيخ بسام السعدي جعلت حرية الأسير عواودة مطلباً لشعبنا ومقاومته

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان: "أن تجعل حركة الجهاد الإسلامي من حرية الأخ خليل العواودة المضرب عن الطعام في ظرف صحي حرج مطلبآ جادآ من الاحتلال هو قمة الإنسانية والدفاع عن أسرانا".

جاء حديث القيادي خضر عدنان في مقابلة صحفية مساء اليوم الخميس حول حالة الرفض لاعتقال الشيخ بسام السعدي وعدم الإفراج عن الأسير خليل عواودة.

و أكد عدنان أن فدائية الشيخ بسام السعدي وتضحيته، جعلت حرية الأخ خليل العواودة مطلباً لشعبنا ومقاومته الباسلة.

و بين أن مطلب الجهاد بحرية الأخ خليل العواودة يمثل المقاومة ودعوتنا أن يكون مطلباً للوسيط المصري والسلطة الفلسطينية.

و أضاف القيادي عدنان قائلاً: "أقول للمحتل وهو يعرفنا جيداً إذا كانت هذه غضبة الجهاد لاعتقال الشيخ بسام السعدي، فما ظنكم إذا قتلتم خليل العواودة بعد أشهر من إضرابه لكسر اعتقال إداري يرفضه القاصي والداني."