تراجع أسعار العملات الرقمية، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية وهي من العملات التي تهم الملايين من المتابعين حول العالم، حيث أصبحت هذه العملات تحظى بشهرة كبيرة وخاصة في السنوات الأخيرة، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، زيادة البحث بشكل كبير عن هذه العملات عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة مقال بعنوان تراجع أسعار العملات الرقمية، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

تباين أسعار العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس 4 -8- 2022، لتفقد بيتكوين جزءا من مكاسبها بالأمس وتنزل أسفل مستوى 23 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لسوق الكريبتو (أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم) بنسبة 1.44% لتصل إلى 1.07 تريليون دولار، بحجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجل 63.99 مليار دولار.

تراجع أسعار البيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الخميس 4 أغسطس/آب بنسبة 0.13% ليهبط إلى 22897.93 دولار، كما انخفضت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 437.6 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار باقي العملات الرقمية

سعر عملة إيثريوم

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.55% مسجلًا 1618.48 دولار.

سعر بينانس كوين

وقفز سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.35% ليبلغ 300.58 دولار.

سعر عملة الريبل

وصعد سعر عملة الريبل XRP بنسبة 0.32% ليسجل 0.3696 دولار.

سعر عملة كاردانو

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.24% إلى 0.5023 دولار.

سعر بولكادوت

وقفز سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.35% ليصل إلى 8.07 دولار.

سعر دوجكوين

وزاد سعر دوجكوين DOGE/USD نحو 0.02% ليصل إلى مستويات 0.06666 دولار.

ويُشار إلى أنه تعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.