أجهزة السلطة تواصل اعتقال 31 مواطناً على خلفية انتمائهم السياسي

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال نحو 31 فلسطينياً على خلفية انتمائهم السياسي، متجاهلة المناشدات الحقوقية والعائلية بضرورة الإفراج الفوري عنه.

وتحتجز السلطة بعض المعتقلين السياسيين في زنازين سجن أريحا، فيما طالت معظم الاعتقالات السياسية الأسرى المحررين، إلى جانب الطلبة والنشطاء والشخصيات والرموز الوطنية.

ولا تزال مخابرات السلطة في طولكرم تعتقل الأسير المحرر مؤمن ملاح من بلدة "علار"، وذلك بعد استدعائه للمقابلة أمس الأربعاء.

وجرى نقل الشيخ صلاح الخوجا إلى المستشفى، وذلك بعد إصابته بجلطة أثناء احتجازه لدى أجهزة السلطة صباح أمس الأربعاء.

ويواصل جهاز الأمن الوقائي في نابلس اختطاف الأسير المحرر وضاح دويكات لليوم الثاني على التوالي، فيما يواصل الوقائي في طوباس اختطاف الشاب ممد بشير عبد الرازق لليوم الثالث على التوالي.

ويختطف وقائي السلطة في رام الله الجريح بلال جمال تميمي من قرية دير نظام، لليوم الثالث على التوالي، إضافة إلى اعتقال الوقائي في نابلس الأسير المحرر والمختطف السابق محمود عصيدة لليوم الثالث على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة في طولكرم اختطاف الشاب عز الدين ربحي دريدي لليوم الـرابع على التوالي، بينما تواصل اعتقال الأستاذ شاهر عساف على خلفية إعطاءه درس في المسجد بمدينة سلفيت، لليوم الرابع على التوالي.

ولا تزال مخابرات السلطة تختطف الأسير المحرر سعيد ناصر دراغمة من طوباس منذ 5 أيام، والشاب أمير حسام الهور من الخليل لليوم التاسع على التوالي.

وحوّل وقائي السلطة في طوباس الأسير المحرر سيف أبو دواس إلى مسلخ الجنيد، علماً أنه مختطف لليوم الـ10 على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في رام الله اعتقال الأسير المحرر عبد الفتاح أجرب من بلدة قبيا لليوم العاشر على التوالي، والأسير المحرر محمد الريماوي، والذي أمضى 13 عاماً في سجون الاحتلال، لليوم العاشر على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر مصعب غنيمات من صوريف بالخليل لليوم العاشر على التوالي، والطالب في جامعة بيرزيت عبد الله إبراهيم عطا من رام الله لليوم الـ11 على التوالي، والأسير المحرر والجريح محمد فاروق خالد من رام الله لليوم الـ16 على التوالي.

ولا تزال مخابرات السلطة تواصل اختطاف الشاب إسلام عرار من رام الله لليوم الـ17 على التوالي، والشاب حمزة الجولاني من الخليل لليوم الـ18 على التوالي.

ويواصل وقائي السلطة اعتقال الأسير المحرر عبد العزيز الصفدي من نابلس لليوم الـ19 على التوالي، والأسير المحرر محمد ريان من جنين لليوم الـ29 على التوالي، علماً أنه شقيق الشهيد نادر ريان.

وتواصل مخابرات السلطة في رام الله، اختطاف الأسير المحرر محمد سليمان محمد كنعان من بلدة بيرزيت لليوم الـ30 على التوالي، ومهدي جمعة الريماوي لليوم الـ30 على التوالي.

وتعتقل مخابرات السلطة الدكتور معاذ صالح من قرية عزبة شوفة بطولكرم لليوم الـ33 على التوالي في سجن أريحا، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة جامعة بيرزيت قسام حمايل من نابلس لليوم الـ40 على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة تواصل اختطاف الأسير المحرر سامر أبو عياش من نابلس لليوم الـ 35 في مسلخ أريحا، والأسير المحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم الـ42 على التوالي في سجن أريحا المركزي، والأسير المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ57 على التوالي، وشقيقه سعد لليوم الـ55 على التوالي.

فيما لا يزال المحامي أحمد خصيب يخضع للاعتقال في مسلح أريحا المركزي لليوم الـ57 على التوالي، والأسير المحرر أحمد نوح هريش من رام الله لليوم الـ59 على التوالي، والأسير المحرر علاء غانم من قلقيلية لليوم الـ59 على التوالي، والمواطن منذر رحيب لليوم الـ59 على التوالي.