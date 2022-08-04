طريقة عمل البسبوسة بالسميد، ويبحث الكثير من المتابعين وخاصة ربات البيوت عن طريقة عمل البسبوسة بالسميد، وهي من الطرق والوصفات السهلة التي يمكن لربة البيت اعدادها بسهولة في المنزل؛ لتلبية حاجات أطفالها وأسرتها، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أن نكتب لكم مقالة بعنوان طريقة عمل البسبوسة بالسميد، ولمعرفة الطريقة نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

طريقة عمل البسبوسة أولاً: المقادير: - كوب من السكر. - كوب من السمن المذاب. - كوب من جوز الهند. - 3 أكواب من السميد الناعم. - كوب من اللبن الرائب. - ملعقة صغيرة من الفانيليا. - ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. - قطر بارد "الشربات". ثانياً: طريقة العمل: 1- اخلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً. 2- أضف السمن إلى ما سبق، وقلب الخليط جيداً، ثم ضع السكر والفانيليا، وقلب جيداً.