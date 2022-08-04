الاحتلال يفرج عن أسير من طوباس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أسير من مدينة طوباس، بعد انتهاء مدة محكوميته في سجون الاحتلال.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال أفرج عن الأسير عبد السلام فالح أبو محسن، من سجن "مجدو" الاحتلالي، بعد انتهاء مدة حكمه البالغة 20 عاما قضاها متنقلا بين سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير أبو محسن مُعتقل منذ عام 2002، بعد مطاردة الاحتلال له مدة عامين، وعقب اعتقاله واجه تحقيقاً قاسياً، مشيرا إلى أن له خمسة أشقاء هم أسرى محررون.

جدير ذكره أنه حصل أبو محسن وهو في الأسر على شهادة البكالوريوس تخصص علوم سياسية.